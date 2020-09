Apple TV+ : une bande-annonce pour Wolfwalkers, Le Peuple Loup

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

C'est un nouveau film, cette fois d'animation, qui va atterrir sur Apple TV+ cet automne. Apple vient de publier la bande-annonce de, qui devrait prendre le titre deen français. Il s'agit d'une aventure dont l'histoire se déroule en Irlande, où une jeune fille partie pour chasser les loups découvre un secret remettant en cause sa notion du bien et du mal. Le film a été écrit par Will Collins et réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart. Au casting des voix, on retrouve notamment Honor Kneafsey, Eva Whittaker et Sean Bean. Pas de date de sortie précise n'a été annoncée pour le moment.Parmi les sorties notables prévues pour les prochaines semaines sur le service de streaming d'Apple, on retrouvera les premiers épisodes dele vendredi 25 septembre. Une semaine plus tôt, les abonnés du service de streaming d'Apple pourront découvrir la série documentaireavec Ewan McGregor, dont la bande-annonce est parue la semaine dernière. Le filmde Sofia Coppola avec Bill Murray sera quant à lui lancé en octobre. Trois documentaires sont également prévus pour cet automne.