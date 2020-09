Affaire Fortnite : Apple contre-attaque Epic Games

Tandis qu'Apple et Epic Games se préparent pour leur prochaine audience relative à une injonction préliminaire qui décidera du sort de Fortnite sur l'App Store, Apple vient de passer à la contre-attaque en déposant plainte contre Epic Games pour violation de contrat. Pour Apple, le procès initié par Epic Games dans le cadre de l'affaire Fortnite. Les avocats de Cupertino ne se montrent sans surprise pas tendres envers Epic Games, partiellement détenu par le géant chinois Tencent :Apple donne plusieurs statistiques pour justifier sa réaction : Epic Games aurait par exemple utilisé plus de 400 API et frameworks d'Apple, cinq versions de l'Apple SDK, ses applications auraient été validées plus de 200 fois et plus de 140 mises à jour auraient été publiées. Apple affirme également avoir favorisé Epic Games pour les lancements de nouvelles saisons de Fortnite, avecApple va ainsi demander des remboursements et des compensations pour l'incartade d'Epic Games, qui rappelons-le a mis en place au sein de son jeu vidéo Fortnite un système de paiement alternatif à celui de l'App Store , ce qui lui a permis de temporairement contourner la facturation et donc la commission de 30% d'Apple. Apple, qui a presque immédiatement retiré la mise à jour incriminée de sa boutique d'applications, a rapidement mis en demeure Epic Games de publier une mise à jour rectificative mais l'éditeur a préféré aller au bras de fer . Il y a dix jours, Apple a mis ses premières menaces à exécution et a supprimé le compte développeur d'Epic Games de l'App Store.