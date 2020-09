Domotique : le standard CHIP prêt pour 2021

Le projet Connected Home over IP , ou CHIP pour les intimes, a été annoncé en décembre dernier et regroupe Apple, Amazon, Google ainsi que la Zigbee Alliance pour créer un standard commun pour la domotique dans le but de faciliter la compatibilité entre les différents produits et faire enfin décoller la maison connectée. Dix mois plus tard, le groupe de travail a réussi à avancer ses travaux malgré la crise du COVID-19 et donne des nouvelles encourageantes : un brouillon de la norme sera publié d'ici la fin de cette année et le standard sera finalisé en 2021. Le nombre d'entreprises engagées dans le projet a également significativement grandi, passant de quelques dizaines à plus de 145 membres.

Les principaux promoteurs du projet

Plus de 30 équipes inter-entreprises ont été mises en place dans le cadre du projet CHIP et la couche applicative avance bien. Le groupe de travail a d'ailleurs mis en ligne de nombreuses ressources open-source sur GitHub . Le standard fonctionnera par IPv6 avec la prise en charge des principales normes avec ou sans fil. Le projet CHIP donne la liste des types d'appareils qui seront initialement visés par le standard : les accessoires électriques et d'éclairage (ampoules, luminaires, boutons, prises...), les systèmes de chauffage et de ventilation (thermostats, radiateurs, climatiseurs...), les systèmes d'accès (serrures, portes de garage...), les systèmes de sécurité (capteurs, détecteurs, caméras), les volets, téléviseurs, points d'accès et autres ponts. Cette liste sera amenée à s'étoffer au fil des ans.