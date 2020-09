Envie d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro 13'' ? Attention aux délais !

Vous comptez vous équiper d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro 13,3" pour la rentrée ? Selon le modèle que vous choisissez, les délais peuvent rapidement s'envoler sur l'Apple Store en ligne. La demande semble en effet très forte sur les configurations d'entrée de gamme et Apple a du mal à suivre la cadence.Pour le MacBook Air, il y a une dizaine de jours d'attente pour les modèles standard et un peu plus de trois semaines pour les modèles avec options. Pour le MacBook Pro 13,3", les modèles d'entrée de gamme avec deux ports Thunderbolt affichent des délais de trois à quatre semaines, avec ou sans option. Il faut partir sur un modèle avec quatre ports Thunderbolt, à partir de 2 129 €, pour retrouver une livraison du jour au lendemain...

Les délais des trois premiers modèles de MacBook Pro 13,3"

Vous pouvez parfois avoir un peu de chance, selon votre emplacement géographique, et pouvoir réserver votre exemplaire dans un Apple Store physique où du stock est disponible immédiatement. Cela semble en revanche plutôt rare. La situation n'est pas forcément plus rose chez les revendeurs, mais tout dépend des références. Il arrive en effet que du stock soit disponible sans délai... et avec en bonus un petit rabais par rapport aux tarifs officiels ! Vous pouvez retrouver toutes les offres et les revendeurs où du stock est disponible sur notre comparateur de prix L'autre alternative est de passer par les offres du Refurb Store , une boutique alternative à l'Apple Store où Apple écoule ses produits reconditionnés avec un rabais de 15% sur le tarif officiel. Tous les produits ne sont pas forcément disponibles, loin de là, mais les stocks sont renouvelés tous les matins et les expéditions sont rapides. Pour vous faire une idée des fréquences d'apparition, vous pouvez retrouver les statistiques de présence sur le Refurb Store des différents modèles sur notre comparateur de prix (petit bouton violet sur la droite de chaque référence).Si vous êtes étudiant et comptez vous équiper pour la rentrée dans les prochaines semaines, n'oubliez pas qu'une autre offre très intéressante vous est directement adressée par Apple : l'opération Back to School vous permet d'obtenir une paire d'AirPods 2 gratuite (valeur de 179 € ) en plus de la remise de 10% dont vous pouvez bénéficier sur l'Apple Store éducation sur l'achat de votre Mac ( en savoir plus ). L'offre est très bonne, mais les stocks et l'attente sont identiques à l'Apple Store classique : ne vous y prenez pas à la dernière minute.