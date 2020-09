Brevet : l'iPhone va-t-il évacuer l'eau comme l'Apple Watch ?

L'Apple Watch est équipée d'un ingénieux mécanisme pour améliorer sa résistance à l'eau : la montre est capable d'utiliser son haut-parleur pour évacuer l'eau présente en son sein grâce à l'émission de sons spécifiques. Vous pouvez retrouver une démonstration de ce système au ralenti sur cette impressionnante vidéo ; grâce à une série de petits sons, la montre connectée d'Apple est capable d'évacuer une grande quantité d'eau qui resterait autrement prisonnière du haut-parleur, en déformerait le son et pourrait l'endommager.Ce système n'est pour le moment intégré que sur l'Apple Watch, mais il pourrait bien un jour trouver le chemin d'un iPhone. C'est en tout cas l'objet de brevets ( 1 2 ) parus aujourd'hui et qui nous décrivent la mise en place d'un fonctionnement similaire sur le haut-parleur du téléphone d'Apple. En cas de présence résiduelle d'eau, Apple envisage également d'utiliser la chaleur pour accélérer l'évaporation.Comme toujours, rappelons qu'Apple dépose de nombreux brevets et que beaucoup d'inventions a priori intéressantes ne sortent jamais des laboratoires de Cupertino. Rappelons également que les derniers modèles d'iPhone offrent une résistance à l'eau mais ne sont pas étanches à proprement parler : l'iPhone 11 a par exemple reçu la certification IP68 (résistance jusqu’à 4 mètres de profondeur pendant 30 minutes) mais sa résistance peut s'amoindrir au fil du temps, notamment si l'iPhone subit des chutes et/ou des pressions mettant à mal le joint d'étanchéité de l'écran. Apple ne s'engage ainsi aucunement : les éventuels dommages liquides ne sont tout simplement pas pris en charge par la garantie.