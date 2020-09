iOS 14 approche de sa version finale

Et de huit pour iOS 14 ! Une nouvelle version de travail de la future mise à jour du système d'exploitation mobile d'Apple a été envoyée aux développeurs hier soir. Et pour la première fois depuis la présentation d'iOS 14 lors de la WWDC en juin dernier, cette nouvelle mouture ne présente (a priori) pas le moindre changement visible par l'utilisateur final. L'heure n'est plus à l'ajout de fonctionnalités et les ingénieurs de Cupertino s'attachent désormais à corriger un maximum de bugs avant l'arrivée de la version finale.Apple organisera son événement spécial de rentrée ce mardi 15 septembre et la versiond'iOS 14, celle qui pourrait devenir la version finale si aucun problème majeur n'est détecté, pourrait être distribuée dans la foulée. Notez qu'il pourrait en être de même pour tvOS 14 et watchOS 7, dont les versions bêtas ont également reçu une mise à jour hier soir. Pour le grand public, il semble donc de plus en plus probable que les nouveaux systèmes d'Apple sortent avant la fin du mois de septembre.