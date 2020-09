Google Maps de retour sur l'Apple Watch

Absent de la montre connectée d'Apple depuis trois ans, Google Maps fait son retour sur l'Apple Watch ! La version 5.52 de l'application de cartographie de Google est disponible sur l'App Store depuis hier soir et permet d'utiliser l'Apple Watch pour consulter son itinéraire en cours. Il ne s'agit que d'un compagnon : il n'est pas question de lancer un itinéraire vers une nouvelle adresse (qui n'est pas déjà pré-enregistrée) directement depuis l'Apple Watch, et l'iPhone reste donc indispensable dans bien des cas. L'application watchOS affiche l'itinéraire, mis à jour en temps réel, mais pas de carte.Pour retrouver Google Maps sur l'Apple Watch, vous devez récupérer la version 5.52 de l'application sur l'App Store et lancer l'installation de Google Maps pour l'Apple Watch depuis l'application Apple Watch de l'iPhone. L'application est également disponible directement depuis l'App Store de watchOS.