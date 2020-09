L'iPhone de 5,4'' prendra-t-il le nom d'iPhone 12 mini ?

Quels seront les noms des prochains modèles d'iPhone ? Pour ce qui est de la numérotation, c'est plus ou moins acquis : il n'y aura pas d'iPhone 11s et Apple passera directement à l'iPhone 12, changement de design et adoption de la 5G oblige. Pour les suffixes, c'est un peu plus compliqué : Apple passant de trois à quatre modèles cette année, il va falloir trouver un nouveau nom pour le quatrième membre de la gamme.Aujourd'hui, Apple commercialise un seul modèle "non Pro" : l'iPhone 11, qui arbore une diagonale de 6,1". Avec l'iPhone 12, il devrait y en avoir deux avec l'ajout d'un petit modèle de seulement 5,4" de diagonale. Selon un document en provenance de l'accessoiriste ESR qui a été publié par nos confrères d'iPhoneSoft , ce nouveau petit modèle prendrait le nom d'iPhone 12 mini, alors que l'iPhone 12 désignerait logiquement le successeur de l'iPhone 11 de 6,1". La dénomination des modèles haut de gamme ne changerait pas, avec l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max pour succéder à l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max.Les accessoiristes se préparent à la commercialisation de la nouvelle gamme d'iPhone d'ici le mois d'octobre et s'ils ont sans aucun doute accès aux schémas industriels et aux maquettes leur permettant de mettre au point leurs étuis, l'accès au nom commercial des futurs modèles est beaucoup moins certain pour la majorité d'entre eux. C'était toutefois déjà ESR qui nous avait l'année dernière soufflé la dénomination d'iPhone 11 Pro Max à laquelle personne ne s'attendait réellement. Il est donc tentant d'y croire, d'autant plus que le suffixe "mini" a déjà été utilisé à de multiples reprises par Apple pour d'autres produits dans le passé. Réponse... très bientôt