Epic Games privé du bouton Connexion avec Apple

C'est une nouvelle conséquence de l'affrontement entre Epic Games et Apple. Deux semaines après avoir supprimé le compte développeur de l'éditeur de Fortnite, Apple lui coupera l'accès au bouton "Connexion avec Apple" à compter de ce vendredi 11 septembre. Epic Games a prévenu ses utilisateurs : ils doivent mettre à jour leur adresse et leur mot de passe en urgence, au risque de perdre l'accès à leur compte.Le bouton "Connexion avec Apple", mis en place par Apple il y a un an, est un système d'authentification qui permet de s'identifier sur une application ou un site web avec son identifiant Apple, via Touch ID ou Face ID sur les appareils compatibles. Ce service, concurrent des boutons de connexion de Facebook ou de Google, a mis l'accent sur la confidentialité des données, notamment avec la possibilité de masquer automatiquement son adresse e-mail au moment de l'inscription. Indépendamment de l'affaire qui oppose les deux entreprises , Apple prend ici un risque : montrer la limite de ce bouton de connexion, dont la pérennité n'est donc pas assurée, et perdre la confiance de ses utilisateurs.