Le pack de services d'Apple s'appellera bien Apple One

La bundle de services d'Apple s'appellera bien Apple One, ont pu déterminer nos confrères de 9To5Google grâce à des bouts de code dénichés dans la nouvelle version d'Apple Music pour Android. Nom de code "Aristotle", la nouveauté permettrait d'inclure plusieurs abonnements au sein d'une souscription unifiée à prix plus avantageux. Les lignes de code trouvées par 9To5Google font directement référence à Apple One, par exemple avec la mentionUne autre ligne suggère qu'il ne sera possible de gérer son abonnement que depuis un iPhone, un iPad, un Apple TV ou un Mac, même si on imagine difficilement Apple ne pas donner cette possibilité directement sur le web. La fonctionnalité devrait en tout cas être absente de l'application Android en question. L'application ne donne aucune information sur les tarifs ou les services proposés au sein d'Apple One.C'est une nouvelle fois le célèbre Mark Gurman, de Bloomberg, qui avait révélé l'existence d'Apple One le mois dernier. Le journaliste avait alors affirmé qu'il y aurait plusieurs niveaux d'abonnement pour Apple One, avec une offre d'entrée de gamme ne comprenant qu'Apple Music et Apple TV+, une offre intermédiaire incluant également Apple Arcade, et une offre tout compris ajoutant du stockage sur iCloud. Un autre service proposant des cours de fitness serait aussi en préparation pour une inclusion au sein d'Apple One. Tous les niveaux d'offres incluraient le partage familial, permettant d'étendre la fonctionnalité à six personnes.Mark Gurman affirmait que le lancement d'Apple One coïnciderait avec celui d'iOS 14, qui est attendu pour ce mois de septembre : la présentation de cette nouvelle offre pourrait donc survenir à l'occasion de la traditionnelle conférence de rentrée d'Apple , qui aura lieu ce mardi 15 septembre.