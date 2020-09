De nouvelles rumeurs d'écrans pliables chez Apple

Apple va-t-elle finir par commercialiser un iPhone ou un iPad doté d'un écran pliable ? Les ingénieurs de Cupertino travaillent sur le sujet depuis de nombreuses années, les premiers brevets relatifs aux écrans flexibles étant apparus dès 2013 ; on imagine sans mal que les laboratoires d'Apple sont pleins de prototypes exploitant différentes pistes. Il se murmurait déjà l'année dernière que Samsung fournissait à Apple des écrans OLED pliables de test d'une diagonale de 7,2". Cette fois, leIce Universe affirme sur Weibo qu'Apple a commandé à Samsungde test destinés à équiper des smartphones, le tout avec un contrat qui serait d'une durée d'un an.

Via MacRumors

Les smartphones pliables sont aujourd'hui une réalité mais le marché est encore balbutiant, entre fragilité accrue, concepts dont l'utilité pour le grand public reste à prouver et tarifs prohibitifs. Il paraît évident qu'Apple planche sur différentes technologies et commande divers échantillons, mais cela ne signifie pas qu'une intégration sur l'iPhone est à l'ordre du jour, tout du moins à court terme. Il est également possible qu'Apple ait d'autres projets en tête, et il ne vaut mieux pas tirer trop de plans sur la comète pour le moment.