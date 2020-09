iOS 14 : comment changer le navigateur par défaut

La nouveauté ne devait initialement arriver qu'à la publication de la version finale d'iOS 14 attendue dans les prochaines semaines, mais une mise à jour de Chrome survenue cette semaine a permis d'activer la fonctionnalité avec un peu d'avance sur la version bêta du futur système : il est désormais possible de changer de navigateur par défaut sur l'iPhone et l'iPad ! Pour cela, il suffit de se rendre dans les préférences du navigateur en question au sein de l'application Réglages, puis de sélectionner "App du navigateur par défaut" et de cliquer sur l'app correspondante. Alternativement, le même réglage se trouve également dans les préférences de Safari.En cas de changement de navigateur par défaut, tous les liens ouverts depuis n'importe quelle application (Mail, Messages, etc.) sont automatiquement ouverts avec le navigateur choisi. iOS est en revanche un peu trop à cheval sur la sécurité et un panneau demande l'autorisation de l'utilisateur d'ouvrir le navigateur en question pour chaque premier clic dans une nouvelle application.Seul Chrome est compatible pour le moment, mais d'autres navigateurs rejoindront sans doute la liste dans les prochaines semaines pour la sortie d'iOS 14. N'importe quelle application ne peut en effet pas prétendre à ce privilège : afin d'éviter toute arnaque, la liste des applications reconnues comme des navigateurs sera strictement contrôlée par Apple