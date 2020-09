Et si Apple dévoilait une Apple Watch... Pro ?

Apple s'apprête à dévoiler l'Apple Watch Series 6, c'est une certitude , lors de sa conférence de rentrée prévue ce mardi 15 septembre. Pour donner un coup de fouet aux ventes en entrée de gamme, Mark Gurman affirmait la semaine dernière qu'Apple mettrait également à jour l'Apple Watch Series 3 . Selon Jon Prosser, il ne faudrait pour autant pas s'attendre à une Apple Watch "SE" : la nouvelle montre d'entrée de gamme serait plutôt basée sur le design de l'Apple Watch Series 4, avec un écran plus large aux bords arrondis.Le leaker prétend en effet détenir des informations sur ces nouveaux modèles, qui porteraient les numéros N140S ou N140B (40 mm, Wi-Fi ou cellulaire) et N142S ou N142B (44 mm, Wi-Fi ou cellulaire). Ces modèles seraient dépourvus d'écran "toujours allumé" et surtout d'électocardiographe. Jon Prosser évoque également — et inexplicablement — la puce Apple M9 qui était le coprocesseur de mouvement de l'iPhone 6s. Pour ce qui est du nom, Apple pourrait enfin appliquer la même segmentation que sur bien d'autres gammes : l'Apple Watch Pro pour les modèles les mieux pourvus, et l'Apple Watch tout court pour les modèles d'entrée de gamme.

Apple Watch Series 5 à gauche — Series 3 à droite

Tout cela se tient à peu près (si on ferme les yeux sur la puce M9 tout du moins) mais reste à prendre avec des pincettes : Jon Prosser a déjà quelques belles fuites à son actif mais il a aussi montré récemment que ses sources n'étaient pas toujours de première fraicheur, par exemple en annonçant la sortie de l'Apple Watch Series 6 ce mardi 8 septembre par voie de communiqué de presse. Nous serons définitivement fixés mardi prochain