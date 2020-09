L'Apple Card bientôt lancée à l'international ?

Un peu plus d'un an après le lancement de l'Apple Card aux États-Unis , Apple se préparerait à la sortie de sa carte de crédit dans d'autres pays. Selon les sources du site MacRumors , l'Apple Card feraient ses débuts dans de nouveaux pays d'ici la fin de cette année 2020. L'Australie serait notamment concernée, avec un lancement qui coïnciderait avec la sortie d'iOS 14.1, 14.2 ou 14.3 dans les prochains mois. Nos confrères ont également déniché des références au RGPD pour l'Apple Card dans la huitième version bêta d'iOS 14, ce qui indique qu'un déploiement pourrait être prévu quelque part au sein de l'Union européenne.Apple n'a jamais caché son intention de lancer l'Apple Card partout dans le monde , mais la législation et le paysage bancaire varient d'un pays à l'autre et le déploiement prend donc beaucoup de temps. Le concept même de l'Apple Card peut d'ailleurs nécessiter une adaptation : il s'agit d'une carte de crédit et Apple pourrait par exemple difficilement se lancer en France sans mettre en place une carte de débit. En octobre dernier, Tim Cook avait confirmé vouloir lancer la carte bancaire d'Apple en France , mais pas forcément avec Goldman Sachs comme partenaire :, avait-il précisé. À suivre...