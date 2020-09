Le châssis de l'iPhone 12 Pro en fuite ?

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020

Une vidéo nous montrant ce qui serait le châssis de l'iPhone 12 Pro de 6,1" a été publié par EverythingApplePro cette nuit. La vidéo est courte et n'est pas d'excellente qualité, mais elle nous montre de nombreux détails sur le design du prochain smartphone d'Apple. On retrouve un certain nombre d'éléments qui étaient parus sur des moules et fichiers CAD à la fin du printemps, comme le retour à des bords plats et la réorganisation interne qui fait changer le tiroir de la carte SIM de côté. Sous le bouton d'allumage, un emplacement supplémentaire que nous prenions pour un Smart Connector il y a quelques mois pourrait en réalité être une antenne 5G mmWave. Enfin, l'intégration du scanner LiDAR se fait sous l'ultra grand-angle, alors que le microphone est légèrement décalé sur la droite.Si cette fuite est bien authentique — la complexité du châssis le laisse supposer — ce châssis pourrait valider les récentes fuites au sujet du LiDAR, qui serait bien intégré sur les deux modèles Pro (6,1" et 6,7") alors que certaines rumeurs envisageaient une exclusivité du modèle le plus grand. Et si ce châssis valide bien les fichiers CAD qui circulaient au printemps, cela signifie que la taille de l'encoche à l'avant du téléphone restera bien inchangée.Apple organisera sa conférence de rentrée ce mardi 15 septembre mais le développement de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro a pris du retard et Apple pourrait donc ne pas les annoncer tout de suite : il est possible qu'Apple préfère attendre la tenue d'un second événement en octobre.