Apple prétend s'ouvrir aux services de jeux en streaming

Le mois dernier, Apple avait signifié à Microsoft que sa plateforme de jeux vidéo en streaming, xCloud, ne serait pas acceptée sur l'App Store : ce type de service de respecte pas les règles de l'App Store, qui stipulent que toutes les applications doivent être soumises individuellement pour leur examen et leur inclusion dans le moteur de recherche de la boutique d'applications d'Apple. La semaine dernière, Apple a mis à jour les règles de l'App Store pour s'ouvrir un peu plus aux applications de jeux en streaming : l'arrivée de xCloud sur iOS est donc désormais possible, mais à la condition que toutes les applications issues du service doivent être téléchargées individuellement sur l'App Store.En clair, toutes les applications proposées au sein des services de jeux vidéo en streaming doivent posséder leur propre fiche sur l'App Store, pouvoir être notées par les utilisateurs, être prise en compte individuellement par la fonctionnalité Temps d'écran, proposer des achats intégrés avec le système de facturation de l'App Store, apparaître sur l'écran d'accueil de l'iPhone ou de l'iPad...Ce qu'Apple propose se rapproche du fonctionnement d'Apple Arcade, à la différence que les applications indépendantes peuvent rediriger vers un serveur externe pour le jeu en streaming. Cela n'empêche pas à Apple d'imposer aux développeurs la soumission de toute nouvelle version de l'application. Dans une déclaration à CNET , Microsoft affirme que. L'éditeur trouve la solution proposée par Apple trop alambiquée :. Apple a-t-elle mis en place ces nouvelles règles pour se donner bonne figure tout en sachant qu'elles seraient insuffisantes pour séduire xCloud et ses concurrents, comme Google Stadia, GeForce Now ou PS Now ? Aucun de ces services n'a en tout cas réagi positivement suite à cette annonce.