Nvidia va s'offrir ARM pour 40 milliards de dollars

Les rumeurs allaient bon train depuis le mois de juillet, et c'est désormais officiel : SoftBank va se séparer d'ARM (en conservant tout de même une participation inférieure à 10%) et c'est Nvidia qui va se l'offrir en l'échange d'environ 40 milliards de dollars, en liquidités et en actions. Spécialisé dans la conception de cartes graphiques, Nvidia veut devenir un géant de l'intelligence artificielle et conquérir de nouveaux marchés, des objets connectés à la robotique en passant par la conduite autonome. Nvidia va également contrôler le leader des puces mobiles, et trouver de nouvelles synergies avec ses propres technologies.Suite à cette annonce, la transaction est encore loin d'être effective : elle sera soumise à l'approbation de plusieurs régulateurs qui devront s'assurer que la création de ce nouveau géant ne perturbe pas trop la concurrence. La finalisation du rachat pourrait ainsi ne pas survenir avant 2022. Rappelons justement qu'Apple a récemment annoncé son intention d'abandonner les processeurs Intel sur ses ordinateurs : les premiers Macs dotés de puces ARM seront dévoilés dès la fin de cette année dans le cadre du projet Apple Silicon. Les puces ARM seront donc omniprésentes dans la gamme d'Apple, qui doit suivre cette affaire de rachat avec le plus grand intérêt.