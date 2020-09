Une nouvelle couleur pour l'Apple Watch Series 6 ?

C'est ce mardi 15 septembre qu'Apple présentera sa nouvelle gamme de montres connectées et si une petite mise à jour de l'Apple Watch Series 3 n'est pas à exclure, c'est bien l'Apple Watch Series 6 qui sera au centre de l'attention cette semaine. Il a beaucoup été question de mesure du taux d'oxygène dans le sang dans les rumeurs ces derniers mois, mais les indiscrétions au sujet de cette nouvelle gamme d'Apple Watch ont globalement été peu nombreuses.À quelques heures de la conférence de rentrée d'Apple, certaines langues commencent visiblement à se délier. Les @L0vetodream et @duanrui1205 sur Twitter mentionnent ainsi la possible arrivée d'une nouvelle couleur pour cette nouvelle génération de montres. Apple a fortement mis l'accent sur le bleu sur son carton d'invitation à la conférence, et il se murmure aussi que l'iPhone 12 Pro serait décliné en bleu . De là à sauter à une conclusion... D'autres indiscrétions sont partagées aujourd'hui : il est également question de nouveaux matériaux pour les bracelets, et surtout d'une(un léger changement de design ?), de performances accrues grâce à la puce Apple S6 et d'une autonomie inchangée. Une fonctionnalité de recharge rapide serait également au programme.Faut-il prendre ces indiscrétions pour argent comptant ? Le petit monde des rumeurs Apple est particulièrement agité cette année avec l'apparition de nouveaux acteurs chinois sur les réseaux sociaux dont la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Ces allégations semblent crédibles et on serait plutôt tenté d'y croire, mais la prudence doit donc rester de mise. Rendez-vous ce mardi 15 septembre à 19h pour les annonces en direct !