Apple prépare le lancement de son offre Apple One

Le lancement de l'offre Apple One pourrait bien être imminent. Après une première rumeur lancée par Mark Gurman durant le mois d'août, la preuve de l'existence d'un bundle de services Apple a été apportée la semaine dernière par des références à Apple One dans la nouvelle version de l'application Apple Music pour Android. Nos confrères de MacRumors ont ce week-end trouvé un nouvel indice du lancement prochain d'Apple One : Apple a déposé toute une série de noms de domaine sans équivoque vendredi dernier.Le propriétaire des noms de domaine est gardé secret, mais tous pointent vers les serveurs d'Apple, ce qui ne laisse aucun doute sur l'identité du déposant. La liste des domaines est la suivante : appleone.audio, appleone.blog, appleone.chat, appleone.cloud, appleone.club, appleone.community, appleone.film, appleone.guide, appleone.host, appleone.space, appleone.tech et appleone.website. Apple n'a en revanche pas pris le contrôle de certains noms de domaine déjà existants, comme appleone.com qui est une agence de recrutement.La date de ces dépôts, très proche de la conférence de rentrée d'Apple qui se tiendra ce mardi 15 septembre , laisse à penser qu'Apple profitera bien de cet événement pour annoncer le lancement de cette nouvelle offre qui permettra de s'abonner simultanément à plusieurs services d'Apple en l'échange d'un petit rabais sur le prix. Selon Mark Gurman, Apple One pourrait comprendre plusieurs niveaux de tarifs : l'offre d'entrée de gamme ne comporterait ainsi qu'Apple TV+ et Apple Music, alors que l'offre la plus complète ajouterait Apple Arcade, Apple News+ et iCloud.