Les premiers Macs Apple Silicon seraient annoncés en novembre

Et s'il y avait non pas deux mais trois événements organisés par Apple d'ici la fin de cette année ? Ce mardi 15 septembre aura lieu la traditionnelle conférence de rentrée d'Apple mais on n'y découvrirait pas l'iPhone 12, dont le développement aurait pris trop de retard . Après une première salve de nouveautés ce mois-ci, dont l'Apple Watch Series 6 et de nouveaux iPad, la nouvelle gamme de smartphones d'Apple attendrait en effet le mois d'octobre. Selon Mark Gurman de Bloomberg , toujours bien informé, ce n'est pas à ce moment-là qu'Apple dévoilerait ses premiers Macs dotés d'une architecture ARM : ils seraient en effet présentés en novembre.La transition du Mac vers l'architecture ARM, ou projet Apple Silicon pour les intimes, a été annoncée par Apple en juin dernier à l'occasion de la WWDC 2020. Les ingénieurs d'Apple n'avaient alors pas annoncé de date précise pour le lancement du premier Mac équipé d'une puce ARM conçue en interne, mais ils avaient tout de même promis une commercialisation d'ici la fin de l'année. Une présentation en novembre pour une sortie effective dans les semaines suivantes semble donc tout à fait logique.Il n'est pas dans les habitudes d'Apple de multiplier les conférences mais la situation est bien particulière cette année : à cause de la crise sanitaire que nous traversons, les événements se font sans public. L'aspect logistique, qui implique habituellement de faire déplacer et accueillir des centaines de journalistes à Cupertino, n'entre donc pas en ligne de compte ! La première conférence dématérialisée d'Apple ayant rencontré un grand succès , Apple ne devrait pas rechigner à renouveler l'expérience. Et si présenter plusieurs nouveautés marquantes en même temps permet de marquer les esprits, espacer les annonces permet également de s'assurer une couverture médiatique régulièrement renouvelée et plus précise, sans risque qu'un produit phare éclipse d'autres annonces.Il semble d'autant plus probable que le Mac ait droit à son événement dédié que les annonces à venir devraient être historiques. C'est effectivement une transition inédite que le Mac s'apprête à entamer, quinze ans après le passage des processeurs PowerPC d'IBM aux puces x86 d'Intel. Le passage à l'architecture ARM devrait d'ailleurs s'accompagner de la présentation marquante de nouveaux designs, notamment avec l'iMac qui devrait recevoir sa première refonte depuis huit ans.