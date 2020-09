Les AirTags se montrent en rendus 3D

L'existence des AirTags a déjà été prouvée à de multiples reprises — Apple a même fait apparaître leur nom sur une vidéo officielle par erreur — mais le design des petits traqueurs d'Apple est jusqu'ici resté secret. On sait depuis plus d'un an, grâce un schéma apparu dans une version bêta d'iOS, qu'ils auront une forme ronde. Aujourd'hui, leJon Prosser affirme avoir obtenu une vidéo des AirTags. Il affirme ne pas pouvoir la publier afin de protéger sa source, mais il nous propose des rendus 3D pour nous donner une idée très précise de ce à quoi nous attendre.Les AirTags auraient la taille, avec une face d'un blanc immaculé et l'autre métallique avec le logo d'Apple et quelques mentions inscrites de manière circulaire autour du logo. Parmi les mentions, on retrouve notamment "AirTag" au singulier, et les technologies Bluetooth LE (faible énergie) et Ultra Wideband (UWB), qui permet une géolocalisation très précise grâce à la puce Apple U1 de l'iPhone 11.Comme nous l'avons vu à maintes reprises , les AirTags permettront de géolocaliser très précisément les objets du quotidien (clé, valise, vélo, etc.) que l'on ne souhaite absolument pas perdre. Selon une précédente rumeur, ils seraient alimentés par une petite pile bouton accessible en dévissant le dos de l'AirTag. Selon Jon Prosser, Apple proposerait en option un porte-clé avec une partie en cuir permettant d'accueillir un AirTag.La présentation des AirTags est attendue de longue date, la première rumeur à leur sujet remontant au mois d'avril 2019. Apple pourrait officialiser ce nouvel accessoire dès sa conférence de rentrée prévue ce mardi 15 septembre , ou attendre la présentation de l'iPhone 12 le mois prochain . Tout serait en tout cas prévu pour que les AirTags soient disponible en nombre à temps pour les fêtes de fin d'année.