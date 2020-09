Finalement, pas d'écran 120 Hz pour l'iPhone 12 Pro ?

La prise en charge de la technologie ProMotion ne serait pas au rendez-vous sur l'iPhone 12 Pro cette année, si l'on en croit Ming-Chi Kuo, généralement bien informé, dans une nouvelle note de recherche relayée par MacRumors . Selon le célèbre analyste, Apple aurait finalement trouvé trop important l'impact de cette fonctionnalité sur l'autonomie de ses smartphones. Le lancement serait ainsi repoussé à l'année prochaine, avec des modèles d'iPhone qui adopteraient alors des dalles LTPO plus économes en énergie.

Visuel par MacRumors

L'intégration d'un écran 120 Hz à l'iPhone 12 Pro a vraisemblablement fait l'objet de nombreux tests — des copies d'écran issues d'un prototype compatible avaient d'ailleurs été publiées par Jon Prosser le mois dernier. Le doute a toujours subsisté , mais l'espoir subsistait alors que les fabricants à adopter des dalles de 90 Hz et 120 Hz sont de plus en plus nombreux. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro devraient donc se contenter d'une dalle plafonnant à 60 Hz.Rappelons que la technologie ProMotion, déjà en place sur l'iPad Pro, permet de gérer dynamiquement le taux de rafraichissement de la dalle. Là où une dalle classique affiche 60 images par seconde, l'iPad Pro est capable de monter à 120 images par seconde pour des animations plus fluides, et de descendre à 24 images par seconde en cas d'image fixe pour économiser de l'énergie. L'Apple Watch, dotée d'une dalle LTPO, a poussé le concept plus loin et peut même descendre à seulement 1 Hz.Si l'iPhone 12 Pro est effectivement dépourvu de technologie ProMotion, comment Apple va-t-elle justifier l'écart tarifaire avec l'iPhone 12 classique si les modèles d'entrée de gamme adoptent bien une dalle OLED ? Ming-Chi Kuo affirme d'ailleurs que tous les modèles seraient compatibles avec la 5G classique, la 5G mmWave étant en option sur tous les modèles mais pas disponible tout de suite... Le téléobjectif, le scanner LiDAR, un peu de mémoire vive supplémentaire ? C'est un peu léger et il y a sans doute quelque chose qui nous échappe encore.