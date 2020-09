iPhone : l'encoche plus petite réservée au modèle 5,4'' ?

Apple serait bien parvenue à développer une encoche moins large pour l'iPhone cette année mais cette miniaturisation ne ferait le bonheur que des utilisateurs de l'iPhone 12 mini , ce nouveau modèle équipé d'un écran d'une diagonale de seulement 5,4". L'indiscrétion nous est soufflée par Ming-Chi Kuo, ce célèbre analyste aux sources généralement excellentes, et qui est relayé par MacRumors . Les deux autres tailles d'iPhone, à 6,1" (iPhone 12 et iPhone 12 Pro) et 6,7" (iPhone 12 Pro Max), conserveraient une encoche de taille inchangée.

(lire : L'iPhone de 5,4'' repéré grâce à la version bêta d'iOS 14 ?)

L'idée derrière cette petite discrimination serait simplement d'offrir à l'iPhone de 5,4" suffisamment de place pour afficher les informations nécessaires (heure, signal, niveau de batterie) de part et d'autre de l'encoche, tout en conservant un design reconnaissable en un coup d'oeil sur l'intégralité de la gamme. L'iPhone 12 mini (5,4") et l'iPhone 12 classique (6,1") pourraient ainsi avoir des dimensions proportionnelles. Cette petite étrangeté avait d'ailleurs déjà été suggérée par le simulateur d'iOS du Mac, qui montrait une encoche plus petite lorsqu'il avait été bricolé pour afficher un iPhone d'une diagonale de 5,4".Apple tiendra sa traditionnelle conférence de rentrée ce mardi 15 septembre , mais le développement de l'iPhone 12 a été fortement perturbé par le coronavirus et Apple a pris du retard. La présentation de la nouvelle gamme dès cette semaine est donc plutôt incertaine et beaucoup tablent plutôt sur la tenue d'un second événement durant le mois d'octobre