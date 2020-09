Mise à jour : les AirPods Pro gagnent l'audio spatial et la bascule automatique

Les AirPods Pro ont reçu une importante mise à jour logicielle hier soir, avec leur logiciel interne qui est passé en version 3A283. Cette nouvelle version apporte deux nouveautés majeures : la prise en charge de l'audio spatial et de la bascule automatique entre deux appareils connectés au même compte iCloud.L'audio spatial utilise le gyroscope et les accéléromètres des AirPods Pro et de l'appareil auquel ils sont reliés pour déterminer la position de votre tête par rapport à la source de ce que vous êtes en train de retarder, puis ajuster le son dans chaque oreille et vous donner l'illusion que le son provient de l'appareil source et non des écouteurs. Cette fonctionnalité nécessite un son 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos. La bascule automatique du son consiste tout simplement à s'adapter intelligemment à vos activités : si vous lancez une vidéo sur votre Mac alors que les AirPods sont connectés à votre iPhone, ils se synchroniseront automatiquement au Mac pour éviter un réglage manuel.

Ces nouveautés ne sont disponibles qu'avec iOS 14, qui est encore en version bêta pour le moment : à moins que vous ne soyez développeur ou membre du programme de versions bêtas publiques d'Apple, c'est à la sortie de la version finale d'iOS 14 dans les prochaines semaines que vous pourrez en profiter. Pour ce qui est de la mise à jour des AirPods Pro, notez que celle-ci est entièrement automatique et ne peut être déclenchée manuellement. Elle survient lorsque les écouteurs sont en charge dans leur boîtier. Pour savoir quelle est la version du firmware actuellement installée sur vos AirPods, rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur Général > Informations > AirPods Pro de [...].