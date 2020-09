iPad Air 4 : le début du retour de Touch ID ?

L'iPad Air s'apprête à changer de design pour se rapprocher très fortement de celui de l'iPad Pro. Le mois dernier, de prétendues photos volées du guide de l'utilisateur de l'iPad Air 4 ont dévoilé une surprise : la tablette, bien qu'adoptant un design bord-à-bord sans bouton d'accueil, ne serait pas pourvue de la reconnaissance faciale de Face ID et intégrerait toujours le capteur d'empreintes digitales de Touch ID. Celui-ci changerait logiquement d'emplacement et se retrouverait intégré au bouton d'allumage de la tablette.Cette information est confirmée par Ming-Chi Kuo aujourd'hui, et le célèbre analyste va d'ailleurs plus loin : d'autres modèles de tablettes adopteraient cette solution l'année prochaine. Cela pourrait commencer par l'iPad mini, qui pourrait adopter à son tour un design bord-à-bord au printemps prochain. En juin dernier, Ming-Chi Kuo évoquait déjà une diagonale d'écran qui pourrait alors passer de 7,9" à 8,5"

(lire : Concept : l'iPad Air 4, inspiré de l'iPad Pro, en rendus)

Les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale de Face ID sont coûteux, et l'intégration de Touch ID au bouton d'allumage des tablettes permettrait de faire des économies tout en adoptant un écran bord-à-bord. Si c'est bien cette solution qui est retenue pour l'iPad Air 4 — qui pourrait être présenté dès ce soir à l'occasion de la conférence de rentrée d'Apple — on imagine sans mal que ce nouveau bouton hybride se retrouvera sur d'autres produits à l'avenir.Dans la période si particulière que nous traversons, il sera très intéressant d'analyser le succès de cette nouvelle évolution de Touch ID. Si Face ID a d'abord fait de nombreux adeptes suite à son inauguration sur l'iPhone X il y a trois ans, le port du masque a fortement compliqué le fonctionnement de la solution de reconnaissance faciale de l'iPhone. Dans ce contexte, beaucoup d'utilisateurs apprécieraient des modèles d'iPhone et d'iPad pourvus des deux technologies afin de pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes quelles que soient les circonstances.