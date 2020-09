Un nouveau concept d'Apple Store Express aux États-Unis

L'épidémie de COVID-19 est encore loin de toucher à sa fin et Apple vient de mettre en place un nouveau concept pour assurer la continuité de l'activité de ses boutiques dans les régions les plus touchées, tout en protégeant au maximum la santé de ses employés et de ses visiteurs. À Burlingame , dans la baie de San Francisco et non loin du siège d'Apple, l'Apple Store a été totalement modifié pour ne plus honorer que les commandes en ligne.Comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes, prises par Marci Harris , Apple a monté une structure à l'entrée du magasin qui bloque l'accès au reste de la boutique. Il n'y a plus que quatre comptoirs, surnommés "Apple Express", derrière lesquels les employés sont protégés par un plexiglass, et il n'est donc plus possible de manipuler le moindre produit. Seuls les rendez-vous au Genius Bar sont maintenus, sur rendez-vous bien sûr.Apple n'a pas communiqué sur cette expérimentation, mais les employés sur place confient qu'il s'agirait d'un test qui pourrait être amené à se décliner dans d'autres boutiques s'il s'avère concluant. En France, il reste toujours possible de visiter les différentes boutiques officielles d'Apple, mais l'expérience est loin d'être aussi agréable que d'habitude. Dans certaines boutiques, les réservations sont d'ailleurs désormais obligatoires pour pouvoir rentrer dans le magasin. Vous pouvez retrouver les spécificités de votre Apple Store local à cette adresse