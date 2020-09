Certains Apple Stores ne sont plus que sur rendez-vous

L'épidémie de COVID-19 reprend de manière significative en France et Apple a pris de nouvelles mesures pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés. Dans les boutiques de la région parisienne, à Marseille, Aix-en-Provence et Strasbourg, il n'est plus possible d'entrer dans l'Apple Store sans une réservation préalable.Depuis le mois de juillet, Apple a mis en place des créneaux à réserver pour être accompagné par un vendeur pendant votre visite du magasin. Ces créneaux "Shopping avec un spécialiste" d'une durée de quinze minutes peuvent être réservés via l'application Apple Store et permettent d'éviter d'avoir à faire la queue en dehors des boutiques, Apple ayant mis en place une jauge pour limiter le nombre de visiteurs à l'intérieur, limiter les contacts et s'assurer que tous les produits de démonstration pris en main par un client sont ensuite désinfectés.En rendant obligatoire la prise en rendez-vous, Apple compte supprimer les files d'attente et donc les attroupements en dehors de ses magasins, alors que de nouveaux produits s'apprêtent à être présentés . Pour compenser, certaines boutiques reprendront des horaires d'ouverture plus étendus, souvent jusqu'à 20h, dès ce lundi 21 septembre ; vous pouvez retrouver les fiches horaires des différents Apple Stores français sur cette page . Dans la mesure du possible, il reste en tout cas fortement conseillé de faire vos emplettes en ligne, sur l'Apple Store ou chez un revendeur officiel