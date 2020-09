Time Flies : l'événement de rentrée d'Apple en direct

Ce n'est pas la crise sanitaire du COVID-19 qui va avoir la peau du traditionnel événement de rentrée d'Apple, qui se tient ce mardi 15 septembre à partir de 19h. Mesures de sécurité obligent, l'événement est organisé sans public sous la forme de vidéos pré-enregistrées à Apple Park, comme cela avait déjà été le cas pour la conférence inaugurale de la WWDC en juin dernier.Pour regarder l'événement en direct, vous pouvez vous rendre sur le site d'Apple , sur l'application Apple TV ainsi que sur YouTube . Et comme toujours, nous vous proposons également notre habituel suivi en direct des festivités, en images et en français, sur cette page.Parmi les annonces de ce soir, on devrait retrouver l'Apple Watch Series 6 ainsi qu'un remplaçant pour l'Apple Watch Series 3 en entrée de gamme, de nouveaux modèles d'iPad Air dont le design devrait se rapprocher de celui de l'iPad Pro, et une mise à jour de routine pour l'iPad 10,2". L'iPhone 12, selon de nombreuses rumeurs, ne devrait pas être de la partie ce soir et il faudrait attendre un autre événement le mois prochain. Quelques surprises, comme les fameux AirTags, ne sont pas à exclure.

(lire : Apple tiendra un Apple Event le 15 septembre !)

18:32 :

Intéressante rumeur de dernière minute, publiée par le journaliste Intéressante rumeur de dernière minute, publiée par le journaliste Mark Gurman : l'iPad Air 4, qui serait donc présenté ce soir, serait le premier produit d'Apple à intégrer la puce Apple A14, attendue sur l'iPhone 12 le mois prochain.

18:37 :

Mark Gurman Mark Gurman rejoint également Jon Prosser au sujet de la montre qui remplacerait l'Apple Watch Series 3 en entrée de gamme : elle adopterait bien l'écran aux bords arrondis inauguré avec l'Apple Watch Series 4 et pourrait donc fortement ressembler à l'Apple Watch Series 6. Mark Gurman évoque le nom d'Apple Watch SE, sans certitude toutefois.

18:47 :

Le flux vidéo vient d'être activé sur le site d'Apple . On y voit pour le moment une animation autour du logo bleuté d'Apple sur un fond musical répétitif.

18:53 :

Très répétitif.

19:01 :

C'est parti ! La conférence débute par une vidéo nous promenant au sein du campus d'Apple Park.

19:03 :

L'introduction par Tim Cook ne se fait pas dans le Steve Jobs Theater mais dans un couloir du principal bâtiment d'Apple Park. Le patron d'Apple parle rapidement de la crise sanitaire que nous traversons puis annonce que la conférence d'aujourd'hui parlera principalement de deux produits : l'Apple Watch et l'iPad.

19:04 :

On commence par l'Apple Watch et Tim Cook donne quelques exemples d'utilisations de la montre connectée d'Apple. Il donne également des exemples de patients ayant été sauvés par les fonctionnalités de santé de l'Apple Watch.

19:06 :

Une vidéo est diffusée avec des témoignages d'utilisateurs dont la vie a été changée grâce à l'Apple Watch.

19:07 :

Tim Cook parle maintenant d'études scientifiques réalisées grâce à l'Apple Watch.

19:09 :

Jeff Williams est là, dans la grande salle d'attente devant le Steve Jobs Theater, pour présenter les nouveautés de l'Apple Watch.

19:10 :

Et voici l'Apple Watch Series 6 !

19:11 :

Deux nouveaux coloris font leur apparition : le bleu et le rouge PRODUCT(RED).

19:12 :

Une nouvelle fonctionnalité majeure fait son apparition : un capteur capable de donner le niveau d'oxygène dans le sang. La mesure est réalisée en 15 secondes. Pour mesurer cette donnée, de nouveaux capteurs infrarouges sont présents sous la montre.

19:13 :

Sumbul Ahmad Desai, Vice-Présidente de la santé chez Apple, donne des détails sur cette nouveauté. Il s'agit bien sûr de vérifier de manière régulière sa santé cardiaque et respiratoire.

19:15 :

L'Apple Watch Series 6 embarque une nouvelle puce, l'Apple S6. Elle est annoncée 20% plus performante que l'ancien modèle.

19:16 :

En extérieur, l'écran de l'Apple Watch Series 6 est 2,5 fois plus lumineux en mode "toujours allumé". Un altimètre toujours activé est également inclus.

19:17 :

Tout un tas de nouveaux cadrans font leur apparition.

19:20 :

Un nouveau bracelet appelé « Solo Loop » est présenté, sans système d'accroche (et avec beaucoup de tailles différentes pour correspondre à tous les poignets). Une version tissée est également proposée. Il y a également de nouveau pour les bracelets en cuir, Nike+ et Hermès.

19:21 :

Et voilà pour l'Apple Watch Series 6 !

19:22 :

Une autre nouveauté logicielle est présentée : la possibilité pour les familles de configurer des Apple Watch pour les enfants, sans que ces derniers ne possèdent un iPhone.

19:22 :

Un autre modèle d'Apple Watch est proposé pour l'entrée de gamme : l'Apple Watch SE ! La montre a un grand écran aux bords arrondis, et la puce Apple S5. Elle est proposée à partir de 279 dollars. L'Apple Watch Series 6 sera quant à elle vendue à partir de 399 dollars. La Series 3 est maintenue au catalogue à 199 dollars.











Un autre modèle d'Apple Watch est proposé pour l'entrée de gamme : l'Apple Watch SE ! La montre a un grand écran aux bords arrondis, et la puce Apple S5. Elle est proposée à partir de 279 dollars. L'Apple Watch Series 6 sera quant à elle vendue à partir de 399 dollars. La Series 3 est maintenue au catalogue à 199 dollars.

19:26 :

Lisa Jackson nous explique que tout cela est le plus respectueux de l'environnement possible.

19:27 :

Pour mieux respecter l'environnement, Lisa Jackson annonce qu'Apple va cesser de fournir le chargeur USB avec l'Apple Watch. L'équivalent de 50 000 voitures retirées des routes par an, selon Apple.

19:28 :

Les deux nouvelles montres d'Apple seront disponibles à la commande dès aujourd'hui.

19:30 :

On reste sur l'Apple Watch. Jay Blahnik parle de fitness et annonce le lancement d'un service de cours de fitness : Apple Fitness+.

19:32 :

La musique du service provient d'Apple Music, et l'Apple Watch récupère toutes les données de santé possibles alors que des vidéos d'entraînement sont diffusées sur l'iPhone, l'iPad, le Mac ou l'Apple TV. Un résumé est ensuite proposé. Parmi les sports, on retrouve le yoga, le cyclisme, la danse, le rameur, la course... De nouveaux exercices seront proposés toutes les semaines, intégrés à l'application Fitness.

19:37 :

Apple Fitness+ coûtera 9,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an, avec la possibilité pour 5 membres de la famille d'en profiter. Seuls des pays anglophones pourront en profiter dans un premier temps. Le service sera lancé d'ici la fin de l'année. Tout acheteur d'une Apple Watch pourra en profiter gratuitement pendant trois mois.

19:38 :

Apple présente maintenant Apple One, une nouvelle offre regroupant Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud (50 Go). Il y a trois tarifications : individuelle pour 14,95 dollars, 19,95 dollars pour toute la famille avec 200 Go sur iCloud, et 29,95 dollars pour une version incluant Apple News+ et Apple Fitness+ là où ces deux services sont disponibles. L'offre sera lancée d'ici la fin de l'année.

19:41 :

On passe à l'iPad ! Apple va renouveler l'iPad Air et l'iPad 10,2".

19:42 :

Ted Merendino présente l'iPad de huitième génération. Au menu : on retrouve la puce Apple 12 pour plus de puissance. Il est question de 40% de puissance brute supplémentaire et de performances graphiques doublées. Le Neural Engine sera particulièrement performant pour les applications d'intelligence artificielle.

19:45 :

Une vidéo nous rappelle quelques nouveautés d'iPadOS 14... Rien de nouveau.

19:47 :

L'iPad de huitième génération sera vendu à partir de 329 dollars, ou 299 dollars pour les clients du monde de l'éducation. Les ventes débuteront aujourd'hui pour une disponibilité ce vendredi.

19:48 :

On passe maintenant à l'iPad Air, qui change totalement de design. Sans surprise, on passe au design bord-à-bord bien connu sur l'iPad Pro.

19:49 :

Laura Legros nous présente les nouveautés de ce nouvel iPad Air. Deux nouvelles couleurs vertes et bleues font leur apparition.

19:49 :

L'écran est d'une diagonale de 10,9".

19:50 :

Les rumeurs avaient raison : il n'y a pas de technologie de reconnaissance faciale sur ce modèle. C'est la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID qui se retrouve sur le bouton d'allumage de la tablette.

19:51 :

Tim Millet nous présente une nouvelle puce, la première à être gravée avec une finesse de 5 nanomètre : l'Apple A14.

19:53 :

Le CPU, hexacoeur, est présenté comme 40% plus puissant. Les graphismes sont 30% plus rapides. Le Neural Engine passe à 16 coeurs et promet des miracles en apprentissage automatique ; il serait deux fois plus rapide que celui de la puce Apple A13.

19:56 :

Une vidéo de démonstration des progrès rendus possibles par la puce Apple A14 est diffusée.

19:57 :

L'iPad Air abandonne la prise Lightning et passe à l'USB-C. Apple promet des transferts jusqu'à 10 fois plus rapides.

19:58 :

Côté capteurs, l'iPad Air 4 intègre une caméra FaceTime HD à l'avant, et le même capteur de 12 mégapixels que sur l'iPad Pro à l'arrière.

19:59 :

Apple a amélioré d'autres aspects, comme les haut-parleurs qui deviennent stéréo en mode paysage.

20:00 :

L'iPad Air 4 sera proposé à partir de 599 dollars et sera disponible à partir du mois prochain.

20:01 :

C'est la deuxième fois que Craig Federighi apparaît en caméo dans une vidéo de transition...

20:03 :

Tim Cook fait le résumé des annonces sur l'Apple Watch et l'iPad. Il annonce la sortie d'iOS 14, iPad OS 14, watchOS 7 et tvOS 14 dès demain.



Tim Cook fait le résumé des annonces sur l'Apple Watch et l'iPad. Il annonce la sortie d'iOS 14, iPad OS 14, watchOS 7 et tvOS 14 dès demain.