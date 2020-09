Apple présente l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE

L'Apple Watch Series 6 intègre de nouveaux capteurs sur son dos et elle est désormais capable de mesurer le taux d'oxygène dans le sang. La montre est ainsi capable de prévenir l'utilisateur si sa saturation en oxygène devient trop faible, signe d'un problème de santé. Une application dédiée est proposée.La nouvelle montre est équipée de la puce Apple S6 pour de meilleures performances (il est question d'une hausse de 20% par rapport à la précédente génération), ainsi que d'un altimètre de nouvelle génération toujours actif. En extérieur, l'écran est 2,5 fois plus lumineux lorsque l'utilisateur a le bras baissé, pour faciliter la consultation furtive de la montre. La puce Apple U1 est intégrée pour la prise en charge de l'Ultra Wideband.Le design reste inchangé, mais deux nouveaux coloris font leur apparition : le bleu et le rouge (PRODUCT)RED. De nouveaux bracelets sont également proposés, dont les bracelets Boucle unique et Boucle unique tressée qui ont la particularité de ne pas avoir ni fermoir ni attache. Pour correspondre à tous les utilisateurs, ces bracelets sont proposés en neuf tailles différentes.L'Apple Watch Series 6 est proposée à partir de 429 € (40 mm) ou 459 € (44 mm) pour les modèles en aluminium GPS, 529 € (40 mm) ou 559 € (44) pour les modèles en aluminium cellulaires. Les modèles en acier cellulaires sont également disponibles à partir de 729 € (40 mm) ou 779 € (44 mm). C'est une baisse de 20 € par rapport aux précédents modèles, ce qui est toujours bon à prendre mais attention, Apple ne fournit plus l'adaptateur secteur qui est désormais en option à 25 € . Ces nouveaux modèles peuvent être commandés dès aujourd'hui sur l'Apple Store , pour de premières livraisons prévues ce vendredi 18 septembre.Pour les utilisateurs moins exigeants, Apple a créé un autre modèle moins onéreux : l'Apple Watch SE. Elle reprend le même design que l'Apple Watch Series 6, mais avec des composants moins poussés et quelques fonctionnalités en moins. Elle intègre une puce Apple S5, un écran Retina sans la fonctionnalité "toujours allumé", est dépourvue d'électrocardiogramme et de capteur de taux d’oxygène, et n'intègre pas de puce Apple U1 pour la gestion de l'Ultra Wideband. Elle est disponible uniquement en aluminium, et est privée des coloris bleu et rouge.Elle est proposée à partir de 299 € (40 mm) ou 329 € (44 mm) pour les modèles GPS, et 349 € (40 mm) ou 379 € (44 mm) pour les modèles cellulaires. Ce devrait être une excellente alternative pour beaucoup de monde ! L'Apple Watch SE peut également être commandée dès aujourd'hui sur l'Apple Store , avec de premières livraisons prévues pour ce vendredi 18 septembre.On pensait que l'Apple Watch SE allait pousser l'Apple Watch Series 3 vers la sortie, mais cette dernière a été conservée au catalogue pour assurer le premier prix le plus attractif possible. Elle est ainsi toujours disponible à 219 € (38 mm) ou 249 € (42 mm) sur l'Apple Store , soit seulement 10 € de baisse par rapport aux anciens tarifs.