Apple repense totalement son iPad Air

Fini donc l'écran rectangulaire et les larges marges sur le haut et le bas de l'iPad Air : l'iPad Air de quatrième génération adopte un écran bord-à-bord aux coins arrondis similaire à ce qui existe déjà sur l'iPad Pro. La diagonale est de 10,9", contre 11" pour le petit modèle d'iPad Pro, mais les deux gammes de tablettes font exactement les mêmes dimensions ; l'iPad Air 4 présente donc des marges légèrement plus larges autour de son écran. Un écran qui est d'ailleurs laminé, mais pas compatible avec la technologie ProMotion (affichage 120 Hz pour plus de fluidité). La dalle est également légèrement moins lumineuse, à 500 nits contre 600 nits pour l'iPad Pro.

iPad Pro 11" (à gauche) — iPad Air 4 10,9" (à droite)

Pour l'authentification biométrique, Apple a fait des économies et n'a pas intégré le complexe système nécessaire à la reconnaissance faciale de Face ID. Alors que le traditionnel bouton d'accueil a disparu, l'iPad Air 4 propose une solution alternative : la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID est directement intégrée au bout d'allumage, comme sur certains Mac !Côté capteurs, l'iPad Air 4 se distingue aussi de l'iPad Pro par l'absence d'ultra grand-angle. Le grand‑angle de 12 mégapixels est en revanche identique à celui de l'iPad Pro, ce qui implique une protubérance qui déplaira à certains utilisateurs. On notera également l'absence de flash. À l'avant, l'iPad Air intègre une caméra FaceTime HD de 7 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos en 1080p. En revanche, l'absence de caméra TrueDepth pour Face ID implique l'absence du mode portrait et des Animojis.L'iPad Air 4 est le premier produit d'Apple à intégrer la puce Apple A14 Bionic, qui promet monts et merveilles. Par rapport à la puce Apple A12 de l'iPad Air de génération précédente, Apple avance en effet des progrès de 40% en puissance brute, de 30% au niveau des graphismes et même des performances décuplées pour les applications d'apprentissage automatique. On retrouve également le connecteur USB-C en lieu et place de la prise Lightning pour des débits supérieurs et une meilleure compatibilité, la compatibilité avec l'Apple Pencil 2, le Smart Connector à l'arrière ou encore le Wi-Fi 6, le tout avec une autonomie inchangée de 10 heures.Avec deux nouvelles finitions, le vert et le bleu ciel, l'iPad Air 4 sera proposé à 669 € (64 Go) ou 839 € (256 Go) en version Wi-Fi, et à 809 € (64 Go) ou 839 € (256 Go) en version cellulaire. Ces nouvelles tablettes sont déjà affichées sur l'Apple Store , mais elles ne seront disponibles que le mois prochain.