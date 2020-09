L'iPad 10,2'' passe à la puce Apple A12

Le design est totalement inchangé, tout comme l'écran, les appareils photos ou encore la connectique. L'iPad de huitième génération, ou iPad 8 pour les intimes, adopte en revanche la puce Apple A12 Bionic alors que le précédent modèle se contentait de la puce Apple A10. Concrètement, Apple promet des performances 40% supérieures et une puissance graphique doublée. La présence du Neural Engine va également donner un grand coup de fouet aux applications d'apprentissage automatique.Une autre nouveauté annexe ne concerne pas l'iPad directement mais ses accessoires de recharge : la tablette est désormais livrée avec un chargeur USB-C de 20 W et un câble Lightning vers USB‑C. Jusqu'ici, l'iPad 7 se contentait d'un chargeur USB-A classique de 12 W. La recharge de l'iPad 8 pourrait donc gagner en vitesse.L'iPad 8 est vendu aux mêmes tarifs que son prédécesseur, c'est à dire à 389 € (32 Go) ou 489 € (128 Go) en version Wi-Fi ou 529 € (32 Go) ou 629 € (128 Go) en version cellulaire. Ce nouveau modèle peut être commandé dès aujourd'hui sur l'Apple Store , et les premières livraisons sont prévues pour ce vendredi 18 septembre.