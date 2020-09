Sortie ce 16 septembre pour iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7

Apple a profité de sa conférence de rentrée qui se tenait ce soir pour nous donner des nouvelles de certains de ses systèmes d'exploitation. iOS 14 et sa déclinaison pour tablettes iPadOS 14, tvOS 14 ainsi que watchOS 7 sortiront en version finale pour le grand public ce mercredi 16 septembre, sans doute aux alentours de 19 heures si Apple maintient ses habitudes.Apple n'a en revanche pas donné de nouvelles de macOS 11.0 Big Sur , dont la sortie est moins urgente et qui attendra sans doute quelques semaines. Apple a en effet besoin d'iPadOS 14 et de watchOS 7 pour une intégration sur les nouveaux modèles d'iPad et d'Apple Watch qui ont été présentés ce soir et qui seront directement livrées avec des versions à jour de leur système. Vous pouvez retrouver les nouveautés d'iOS 14 et d'iPadOS 14 sur cette page , de tvOS 14 sur celle-ci et de watchOS 7 sur celle-ci