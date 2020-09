Avec Apple Fitness+, Apple veut vous mettre au sport

Pour accompagner la présentation de l'Apple Watch Series 6 ce soir, Apple avait un nouveau service à présenter : Apple Fitness+. En une phrase, il s'agit d'un abonnement permettant d'accéder à des cours de sport sous forme de vidéos, avec une application pour mesurer ses exploits en temps réel grâce aux multiples capteurs de l'Apple Watch. Le tout accompagné par la douce mélopée d'Apple Music sélectionnée avec soin par les entraîneurs d'Apple.Les sports proposés sont multiples : vélo, tapis roulant, rameur, yoga, musculation, entraînement fractionné, danse... De nouveaux exercices sont ajoutés au service chaque semaine, avec des vidéos pour les débutants et les sportifs plus confirmés.À son lancement d'ici la fin de cette année 2020, Apple Fitness+ sera uniquement disponible en langue anglaise et ne sera donc proposé que dans des pays anglophones : les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le tarif sera de 9,99 dollars par mois ou 79,99 dollars par an, l'abonnement pouvant être partagé avec cinq personnes de sa famille. Une période d'essai d'un mois sera proposée, et trois mois seront offerts pour tout achat d'Apple Watch.