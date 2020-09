Apple One, l'abonnement tout compris aux services d'Apple

Apple multiplie les services, on l'a encore vu ce soir avec la présentation du programme de cours sportifs Apple Fitness+ . Pour tenter de séduire et fidéliser un public plus large, Apple a donc présenté Apple One pour permettre à ses utilisateurs d'accéder à un bouquet de services à prix réduit. Il s'agit d'un abonnement unique pour Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud, qui sera proposé à 14,95 € par mois pour un utilisateur ou à 19,95 € par mois pour un usage en famille (jusqu'à six personnes). L'offre à 14,95 € inclut 50 Go de données sur le service de cloud d'Apple, contre 200 Go pour l'offre familiale à 19,95 €. Selon l'offre choisie, les économies sont de 6 € ou de 8 € par mois par rapport au coût des abonnements individuels.Aux États-Unis, une troisième formule « Premier » sera proposée avec 2 To de stockage sur iCloud et surtout un accès à Apple Fitness+ et Apple News+, deux services qui ne sont pas disponibles en France pour le moment. Il sera possible de bénéficier de plus de stockage sur iCloud en souscrivant à un forfait iCloud supplémentaire qui complètera le forfait déjà inclus dans Apple One. Cette nouvelle offre sera lancée dans le courant de cet automne.