Configuration familiale : l'Apple Watch sans l'iPhone

Comment faire si vous souhaitez équiper d'une Apple Watch un enfant ou un parent qui ne possède pas d'iPhone ? Avec watchOS 7, qui sortira ce soir , Apple a mis en place une petite nouveauté qui permettra de développer de nouveaux usages. À l'occasion de la conférence d'hier soir, durant laquelle Apple a notamment dévoilé l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE , Apple a présenté sa fonctionnalité de configuration familiale pour l'Apple Watch. Clairement destinée pour les enfants mais également valable pour les personnes âgées, la fonctionnalité permet de mettre en place un certain nombre de réglages spécifiques. L'Apple Watch cellulaire peut ensuite être dotée de son propre forfait indépendant.Les parents peuvent ainsi contrôler les contacts accessibles depuis la montre, connaître la géolocalisation de l'Apple Watch en temps réel avec des notifications reliées au calendrier (), consulter les agendas de toute la famille, envoyer de l'argent utilisable avec Apple Pay grâce à Apple Cash Family, ou encore déterminer des horaires pendant lesquels les applications de la montre ne seront pas accessibles en dehors des fonctionnalités d'urgence (dans ce mode, la montre affiche alors un cadran circulaire jaune qui sera par exemple aisément reconnaissable par un enseignant).Pour le bon fonctionnement de l'Apple Watch sans appairage à un iPhone, il est nécessaire de lui adjoindre un forfait cellulaire et Apple compte donc convaincre les opérateurs de mettre en place des forfaits spécifiques n'incluant que l'Apple Watch. Apple a bien cité la France lors de la présentation de cette fonctionnalité, mais aucun des principaux opérateurs téléphoniques ne propose de forfait dédié à l'Apple Watch ; pour le moment, seul Truphone dispose d'une offre avec appels et données illimitées à 7,99 € par mois ou 79 € par an.