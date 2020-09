Apple double le nombre d'incidents sur AppleCare+

Voilà une excellente nouvelle pour les clients d'Apple qui ont souscrit à AppleCare+ . Apple a mis à jour les conditions d'utilisation de sa police d'assurance dans la foulée de la conférence d'hier soir et cette évolution devrait faire plaisir aux grands maladroits : AppleCare+ ne couvre plus deux incidents pendant sa période de validité, mais deux incidents... par an ! Pour l'iPhone, l'iPad ou l'Apple Watch par exemple, AppleCare+ offre une couverture de deux ans et ce sont donc désormais quatre incidents qui pourront être pris en charge par la garantie. Pour le Mac où AppleCare+ dure trois ans, le nombre d'incidents pris en charge passe à six.Rappelons qu'AppleCare+ ne vous permet pas de maltraiter vos appareils Apple en totale impunité : la prise en charge des incidents donne lieu à une franchise. Sur l'iPhone par exemple, cette franchise est de 29 € pour un dommage sur l'écran et de 99 € pour tout autre dommage. Sur un MacBook, elle grimpe à 99 € pour un écran endommagé ou à 259 € pour tout autre type de dégât. AppleCare+ vient donc de gagner de l'intérêt, mais il reste bien sûr préférable de prendre le plus grand soin de son matériel tant que possible.