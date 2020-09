Un étui Folio Touch de Logitech pour l'iPad Air 4

L'iPad Air 4, officiellement présenté par Apple hier soir , a adopté un design extrêmement proche de l'iPad Pro. Bien qu'il soit doté d'un écran d'une diagonale de 10,9" et non de 11" pour le petit modèle d'iPad Pro, les dimensions des deux appareils sont identiques (les marges autour de l'écran de l'iPad Air 4 sont légèrement supérieures à celles de l'iPad Pro). Ce design extrêmement proche permet donc à l'iPad Air 4 d'être compatible avec certains accessoires initialement destinés à l'iPad Pro 11" : c'est notamment le cas du Magic Keyboard à 339 € Pour qui souhaite un étui de protection incluant un clavier externe, une alternative bien moins coûteuse existe chez Logitech : le Folio Touch, avec un clavier complet aux touches rétroéclairées, quatre modes d’utilisation, l'emplacement pour l'Apple Pencil, une fermeture magnétique, le trackpad prenant en compte les gestes multi-touch ainsi qu'une alimentation par le Smart Connector. Un modèle spécifique pour l'iPad Air 4 a été référencé à 159,95 € sur l'Apple Store . Il n'est pas encore disponible mais le sera sans doute en même temps que l'iPad Air 4 le mois prochain.Le Folio Touch destiné à l'iPad Air 4 est pratiquement identique au modèle destiné à l'iPad Pro 11", également vendu 159,95 € . Il se distingue toutefois par son emplacement destiné à l'appareil photo, plus petit et mieux ajusté au capteur unique de l'iPad Air 4, et surtout par un trou permettant de laisser le bouton d'allumage, désormais équipé de Touch ID, qui doit être laissé à l'air libre pour ne pas lui ôter la possibilité de reconnaître les empreintes digitales de son utilisateur. Si vous achetez un iPad Air 4 et devez choisir un étui, faites très attention à cet aspect : de nombreux accessoires initialement destinés à l'iPad Pro 11" recouvrent le bouton d'allumage.