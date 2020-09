Apple abandonne l'Apple Watch en céramique

Apple avait initialement tenté sa chance avec l'or. Le premier modèle d'Apple Watch Edition, en 2015, coûtait 11 000 € (38 mm) ou 13 000 € (42 mm) et n'avait sans grande surprise pas provoqué de soulèvement populaire. Avec l'Apple Watch Series 2 en 2016, Apple avait conservé un modèle "Edition" mais en changeant de matériau pour adopter une céramique d'un blanc immaculé. Les tarifs restaient très élevés mais tout de même plus raisonnables, à 1 449 € (38 mm) ou 1 499 € (42 mm). Cette céramique a été conservée avec l'Apple Watch Series 3 en 2017, puis a disparu en 2018 avec l'Apple Watch Series 4 avant de revenir au catalogue avec l'Apple Watch Series 5 l'année dernière. Et avec l'Apple Watch Series 6 présentée hier soir, la céramique a disparu à nouveau.Pour les utilisateurs souhaitant monter en gamme, Apple propose toujours des modèles "Edition" qui sont cette fois en titane, à 829 € (40 mm) ou 879 € (44 mm). Avec une finition brossée mate qui tranche avec l'acier brillant des modèles d'Apple Watch haut de gamme classiques, ces montres présentent également la particularité d'être un peu plus légères. Apple tente toujours de rester dans le domaine du luxe avec ses bracelets en cuir conçus en partenariat avec Hermès, mais pour les boîtiers de l'Apple Watch c'est bel et bien fini.