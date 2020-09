Découvrez les nouveaux cadrans de watchOS 7

À l'occasion de la présentation de l'Apple Watch Series 6 et de l'Apple Watch SE hier soir, Apple a levé le voile sur toute une série de nouveaux cadrans pour ses montres connectées. Intégrés à watchOS 7, ces cadrans ne sont pas exclusifs aux nouveaux modèles d'Apple Watch et ils pourront également être utilisés sur les Apple Watch Series 4 et Series 5. Il y en a sept : GMT, Chronométrie, Chronographe Pro, Typographe, Artiste, Memoji et Rayures. Apple a publié une vidéo vous permettant de découvrir toutes les subtilités de ces nouveaux cadrans :Alors que les nouveaux modèles d'Apple Watch commenceront à être livrés à leurs premiers clients dès ce vendredi, la version finale de watchOS 7 sera disponible pour le grand public dès ce mercredi soir . Si vous possédez une Apple Watch Series 4 ou une Apple Watch Series 5, vous pourrez donc utiliser les cadrans présentés ci-dessus dans les prochaines heures.