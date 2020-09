L'iPad Air 4 exclu de l'offre Back to School

Tout nouveau tout chaud, l'iPad Air 4 a été présenté par Apple hier soir et il sera disponible en octobre à partir de 669 € sur l'Apple Store . Alors que l'iPad Air 3 a été retiré du catalogue d'Apple suite à cette annonce, Apple n'a pour le moment plus d'iPad Air à vendre. Conséquence : l'iPad Air a été retiré des produits éligibles à l'offre Back to School L'iPad Air 4 représente un très grand bond en avant par rapport à l'iPad Air 3, en terme de design mais aussi en terme de performances. La hausse de prix de 100 € est donc plutôt justifiée (même si certains trouveront le nouveau positionnement tarifaire trop proche de celui de l'iPad Pro), mais elle s'accompagne d'un double effet Kiss Cool pour les étudiants qui sont désormais obligés de se rabattre sur l'iPad Pro 11", à partir de 899 €, s'ils souhaitent un meilleur modèle que l'iPad 10,2" d'entrée de gamme et bénéficier du rabais de 5% sur l'Apple Store éducation ainsi que des AirPods gratuits dans le cadre de l'offre Back to School.Rappelons que l'offre Back to School, qui sera valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, permet d'obtenir en cadeau des AirPods 2 d'une valeur de 179 € (ou de modèles supérieurs en s'acquittant de la différence) tout en profitant de la remise réservée aux étudiants et aux enseignants du supérieur sur l'Apple Store éducation . Il est également possible de profiter d'un rabais de 20% sur la police d'assurance AppleCare+. Cette offre est particulièrement intéressante sur les Macs (hors Mac mini et Mac Pro), qui bénéficient d'un rabais de 10%, mais le rabais de 5% sur l'iPad Air et l'iPad Pro est toujours bon à prendre ( en savoir plus ).