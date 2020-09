Apple va-t-elle cesser de fournir des chargeurs USB ?

Parfois ce n'est pas ce que nous faisons mais ce que nous faisons pas qui a de l'importance. Nous savons que nos utilisateurs ont accumulé des adaptateurs secteur USB et que produire des millions d'adaptateurs inutiles consomme des ressources et s'ajoute à notre empreinte carbone. Cette année, nous retirons donc l'adaptateur secteur USB de l'Apple Watch.

Apple parle régulièrement d'environnement lors de ses conférences pour présenter ses progrès en la matière : châssis recyclés, conception plus respectueuse de l'environnement, absence de matériaux trop polluants... La rengaine est connue et même si les avancées sont bien réelles, elles suscitent rarement l'attention de l'audience. Il n'y avait pas de public hier soir , mais le discours prononcé par Lisa Jackson lors de la conférence de rentrée d'Apple n'est pas passé inaperçu pour autant. La Vice-Présidente d'Apple en charge de l'environnement a en effet annoncé une mesure qui touchera directement les utilisateurs de l'Apple Watch : la montre connectée d'Apple ne sera plus livrée avec son chargeur USB.Cette mesure, Apple l'avait déjà prise avec l'Apple Watch Series 3 il y a deux ans mais sans en faire la publicité. Aujourd'hui, l'Apple Watch haut de gamme est aussi concernée et le message est clair : il n'est plus nécessaire de fournir cet accessoire que beaucoup d'utilisateurs possèdent déjà, et ce n'est plus une question de coût. Apple a d'ailleurs joué le jeu en appliquant une baisse de prix de 20 € à l'Apple Watch Series 6. Le chargeur désormais optionnel coûte certes 25 € , mais il existe de multiples alternatives plus abordables et il est de toutes façons très probable qu'un grand nombre d'utilisateurs ne repasse pas à la caisse pour cela (notez que le câble de recharge magnétique est lui toujours fourni).Il se pose maintenant la question de la cohérence de ce discours. Si Apple part du principe qu'il n'est plus nécessaire de fournir un chargeur USB avec ses produits, il faut s'attendre à ce que ledit chargeur soit également retiré d'autres appareils. Ce qui nous amène naturellement aux rumeurs au sujet de l'iPhone 12 ! Ces derniers mois, beaucoup de bruits de couloir ont prêté à Apple l'intention de retirer le chargeur et les écouteurs de la boîte de l'iPhone... L'annonce du retrait du chargeur de la boîte de l'Apple Watch donne évidemment du corps à ces allégations, même s'il y aura certainement des exceptions, par exemple en Europe où tous les smartphones doivent être fournis avec un kit mains-libres.Nous ne serons fixés qu'au moment de la présentation officielle de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro dans les prochaines semaines, mais il y a déjà des craquelures dans le discours d'Apple : l'Apple Watch Series 6 Edition en titane, la plus chère de la gamme (à partir de 829 €), est bien livrée avec un adaptateur secteur, tout comme les modèles Hermès... Tout n'est donc pas qu'une question de principes.