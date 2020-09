La photo d'un prototype du casque audio d'Apple en fuite ?

Le fameux casque audio d'Apple qui a fait l'objet de tant de rumeurs ces derniers mois vient-il de se faire tirer le portrait par le leaker @choco_bit sur Twitter ? Une photo peu flatteuse nous montre un casque non identifié qui correspond parfaitement à la description qu'en avait fait Mark Gurman , qui en avril dernier parlait d'un casque. De couleur noire, le prototype en photo correspondait à une variante destinée au sport, un autre modèle en cuir étant vraisemblablement prévu pour monter en gamme.Cette photo volée correspond également à l'icône qui était apparue dans une version bêta d'iOS 14 en début d'année. Mark Gurman avait au printemps dernier mentionné l'aspect modulaire de ce casque, avec la possibilité de changer les coussinets ainsi que le bandeau sous l'armature. Apple aurait ainsi prévu toute une collection d'accessoires pour personnaliser son casque, sur le même principe que les bracelets d'Apple Watch. Grâce à sa forme particulière et des capteurs inédits, le casque serait capable de reconnaître le sens dans lequel il est porté et adapter le son stéréo en fonction : il serait ainsi impossible de porter le casque dans le mauvais sens.

Mise à jour 18:36 :

@choco_bit a également publié une courte vidéo nous montrant un modèle blanc en train d'être rangé dans un emballage.



Watermark-less white.



I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktR — Fudge (@choco_bit) September 16, 2020

Mise à jour 19:25 :

Jon Prosser vient de publier des rendus 3D du casque d'Apple, prétendument issus d'une vidéo qu'il a choisi de ne pas montrer afin de protéger sa source. Sans aucun doute possible, il s'agit bien du même casque que ce que nous venons de découvrir ! Jon Prosser ajoute que les coussinets seraient magnétiques, que le casque serait doté d'un connecteur USB-C et qu'il n'y avait (sans réelle surprise) pas de prise jack.











Toujours selon une indiscrétion plus récente de Mark Gurman, le casque audio d'Apple serait commercialisé d'ici la fin de cette année 2020 , avec une annonce qui pourrait coïncider avec celle de l'iPhone 12 qui est attendue pour le mois d'octobre. Pour ce qui est du nom, Jon Prosser avait au printemps dernier parlé d'AirPods Studio , évoquant d'ailleurs un tarif de 349 dollars. Si cette photo prétendument volée est bien celle du casque audio d'Apple, nous aurons sans doute le fin mot de toute cette histoire dans quelques semaines !