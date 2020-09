iOS 14 et iPadOS 14 sont disponibles pour tous

Près de trois mois après la présentation officielle d'iOS 14 et d'iPadOS 14 à l'occasion de la WWDC, Apple vient de mettre la version finale de cette mise à jour à disposition du grand public. Cette nouvelle version apporte de nombreuses nouveautés dès l'écran d'accueil avec les widgets ou la bibliothèque d'apps pour mieux vous y retrouver dans vos applications. iOS 14 inaugure également un design moins intrusif pour Siri et les appels entrants qui prennent désormais la forme d'une notification, sans oublier le modepour les vidéos. Apple a également apporté de nombreuses améliorations aux applications Messages et Plans, inaugure une application de traduction ainsi que les App Clips pour accéder à des versions allégées de certaines applications sans avoir à les télécharger, et met en place de nouvelles mesures de sécurité. Vous pouvez retrouver les principales nouveautés en images sur cet article Si vous possédez un modèle d'iPhone, d'iPod touch ou d'iPad déjà équipé d'iOS 13, ce dernier est compatible avec cette nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple et vous pouvez donc le mettre à jour dès ce soir. iOS 14 et iPadOS 14 ne souffrent pas de défauts particuliers à en croire notre expérience avec les versions bêtas qui se sont succédé cet été, mais ce lancement intervient dans une précipitation inhabituelle. Les développeurs n'ont en effet appris le lancement de cette mise à jour qu'hier soir à l'occasion de la conférence de rentrée d'Apple, et il est possible que certains soient pris de court et que certaines applications tierces doivent recevoir des mises à jour de dernière seconde. Si vous avez une utilisation professionnelle de votre iPhone ou de votre iPad, il peut être sage d'attendre quelques jours avant d'installer iOS 14 ou iPadOS 14.Avant d'installer cette nouvelle mise à jour majeure d'iOS ou d'iPadOS, n'oubliez pas de réaliser une sauvegarde de votre appareil. Pour cela, il vous suffit de connecter votre iPhone, iPad ou iPod touch à votre ordinateur puis de déclencher une synchronisation avec iTunes ou le Finder, ou de réaliser une sauvegarde sur iCloud (Réglages > iCloud > Sauvegarde > Sauvegarder maintenant). Pour ensuite installer la nouvelle version du système, ouvrez l'application Réglages puis cliquez sur "Général" et enfin sur "Mise à jour logicielle".