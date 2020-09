Apple TV : tvOS 14 est disponible

Dans la foulée de la sortie d'iOS 14 , Apple a également mis en ligne une mise à jour pour l'Apple TV : tvOS 14 est de sortie ce soir ! Les nouveautés sont assez peu nombreuses cette année mais pas inexistantes. Cette nouvelle version prend par exemple en charge les caméras HomeKit ainsi que le mode Picture in Picture pour toutes les applications faisant appel à de la vidéo. Pour les joueurs, tvOS 14 prend désormais en charge les manettes Elite 2 et Adaptative de la Xbox, et il est maintenant possible de passer d'un utilisateur à l'autre (via le menu de droite) sans perdre sa progression dans une partie en cours. Cette mise à jour apporte le partage des vidéos 4K depuis l'iPhone via AirPlay, la lecture de vidéos 4K sur YouTube, et la prise en charge de deux paires d'AirPods simultanément lors de la lecture de vidéos.Pour installer cette nouvelle version majeure de tvOS, il vous suffit normalement de redémarrer votre Apple TV si vous avez activé les mises à jour automatiques. Pour être sûr de ne pas attendre, vous pouvez également déclencher l'installation manuelle en vous rendant dans l'application Réglages, puis en cliquant sur "Système", "Mises à jour logicielles", et enfin sur "Mettre à jour les logiciels".