Apple Watch : watchOS 7 est disponible !

Une nouvelle version majeure du logiciel interne de l'Apple Watch est disponible ce soir ! watchOS 7 est de sortie pour apporter quelques nouveautés aux Apple Watch Series 3 et modèles ultérieurs. Parmi les principales nouveautés, on retrouve une fonctionnalité de suivi du sommeil, avec des objectifs de routines et des statistiques dans l'application Santé, sans oublier une alarme silencieuse pour éviter de réveiller son partenaire. Une nouvelle fonctionnalité permet de détecter lorsqu'un utilisateur se lave les mains pour déclencher un compte à rebours, la danse a été ajoutée à l'application Fitness et le vélo à Plans...watchOS 7 offre plus de souplesse pour les complications, qui peuvent désormais être multiples pour une même app. De nouveaux cadrans avec de multiples possibilités de personnalisation ont été ajoutés, et il est désormais possible de les partager avec un autre utilisateur.

Pour mettre à jour votre Apple Watch avec watchOS 7, c'est très simple : lancez l'application dédiée à l'Apple Watch sur votre iPhone et suivez les instructions. Attention, pour lancer la mise à jour, Apple exige que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi et que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie.