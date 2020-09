Safari 14 est disponible pour macOS Catalina et Mojave

Il faudra encore attendre un peu pour pouvoir installer macOS 11.0 Big Sur , mais Apple avait tout de même une petite nouveauté pour le Mac suite à la sortie d'iOS 14 hier soir : Safari 14 est disponible en version finale pour les utilisateurs de macOS 10.14 Mojave et 10.15 Catalina. Cette mise à jour du navigateur d'Apple apporte d'importantes nouveautés, dont une nouvelle page d'accueil personnalisable avec la possibilité de définir une image d'arrière-plan, l'affichage des favicons sur les onglets par défaut et un aperçu des onglets au survol, un rapport de confidentialité pour afficher les traqueurs multidomaines bloqués par la prévention intelligente du suivi... Safari 14 retire également la prise en charge d'Adobe Flash pour plus de sécurité.Cette nouvelle version de Safari peut être téléchargée par le biais du panneau "Mise à jour de logiciels" de l'application Préférences Système.