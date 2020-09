Les différences entre l'iPad Air 4 et l'iPad Pro 11''

iPad Pro 11" (à gauche) — iPad Air 4 (à droite)

Le design et l'écran

Touch ID

Caméras et haut-parleurs

En terme de design, l'iPad Air 4 ressemble à s'y méprendre à l'iPad Pro 11" de 2020. Le châssis est d'ailleurs pratiquement identique : les deux tablettes font exactement les mêmes largeurs et hauteurs, seule l'épaisseur étant en défaveur de l'iPad Air avec 6,1 mm contre 5,9 mm pour l'iPad Pro (l'iPad Air est en revanche 13 grammes plus léger). L'écran ne fait en revanche pas exactement la même taille avec une diagonale de 10,9" (2 360 x 1 640 pixels) pour l'iPad Air 4 contre 11" (2 388 x 1 668 pixels) pour l'iPad Pro : comme vous pouvez le deviner sur l'image ci-dessus, les marges autour de l'écran de l'iPad Air sont très légèrement plus épaisses.La dalle de l'iPad Air 4 est donc très légèrement plus petite, et elle est également moins lumineuse que celle de l'iPad Pro avec une luminosité maximale de 500 nits pour l'iPad Air 4 contre 600 nits pour l'iPad Pro. Autre différence, sans doute la plus importante : l'iPad Air 4 ne prend pas en charge la technologie ProMotion, qui permet un affichage de 120 Hz (images par seconde) pour des animations plus fluides, et se contente donc d'une dalle 60 Hz classique. La technologie ProMotion est un confort non négligeable, mais dont on peut très bien se passer ; on peut la voir comme un bonus de l'iPad Pro, et pas comme un handicap de l'iPad Air 4.L'iPad Air 4 se distingue également de l'iPad Pro par ses coloris. Là où l'iPad Pro se contente de l'argent ou du gris sidéral, l'iPad Air 4 est également disponible dans des livrées or rose, vert et bleu ciel. Quel que soit le coloris choisi, la façade est systématiquement noire.L'iPad Pro, comme les modèles d'iPhone à encoche, embarque une caméra TrueDepth et la technologie Face ID : la tablette la plus haut de gamme d'Apple permet donc une authentification biométrique par reconnaissance faciale. L'iPad Air 4, lui, est équipé d'une simple webcam frontale et l'authentification biométrique se fait toujours par reconnaissance d'empreintes digitales. Suppression du bouton d'accueil oblige, Touch ID a été délocalisé sur le bouton d'allumage de la tablette.Le fonctionnement de Face ID est plus transparent que celui de Touch ID, qui nécessite de mettre son doigt sur le capteur alors que la reconnaissance faciale ne nécessite aucune action de l'utilisateur. Face ID est donc supérieur... en théorie : la reconnaissance faciale a montré ses limites ces derniers mois avec le port obligatoire du masque et Touch ID pourrait donc connaître un regain d'intérêt, voire être privilégié par certains utilisateurs.L'iPad Pro et l'iPad Air 4 se distinguent aussi par leurs caméras. À l'avant, les deux tablettes embarquent une webcam de 7 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos HD 1080p. Petit avantage pour l'iPad Pro, la caméra TrueDepth peut utiliser les capteurs de Face ID pour proposer le mode Portrait ainsi que les Animojis et Memojis. À l'arrière, l'iPad Pro est bien mieux équipé avec son ultra grand-angle et son scanner LiDAR (réalité augmentée). L'iPad Air 4 se contente du simple grand angle de 12 mégapixels, identique à celui de l'iPad Pro mais sans le flash True Tone qui l'accompagne.Pour ce qui est du son, l'iPad Air 4 est doté de deux haut-parleurs contre quatre pour l'iPad Pro 11" qui est donc capable de produire un son plus riche et puissant. L'iPad Air 4 reste toutefois capable de restituer du son stéréo en mode paysage.

iPad Pro 11" (à gauche) — iPad Air 4 (à droite)

Processeur

Stockage et tarifs

L'iPad Air est le tout premier produit d'Apple à adopter un processeur gravé avec une finesse de 5 nanomètres, la puce Apple A14 que l'on devrait également retrouver sur l'iPhone 12 cette année. Il faudra attendre que l'iPad Air 4 soit disponible pour pouvoir savoir précisément de que cette puce Apple A14 a dans le ventre, mais Apple l'a déjà présentée comme. Ce qui place logiquement l'iPad Air 4 devant la puce Apple A12Z de l'iPad Pro 11" en terme de performances, même si l'écart entre les deux modèles restera sans doute relativement modeste. En attendant la puce Apple A14X ou A14Z qui permettra à une future mise à jour de l'iPad Pro de reprendre les devants...Un autre aspect permet à Apple de différencier l'iPad Air 4 et l'iPad Pro 11" : le stockage. Il plafonne en effet à 256 Go sur l'iPad Air 4, alors que l'iPad Pro peut grimper à 1 To. En entrée de gamme, l'iPad Air 4 ne propose d'ailleurs que 64 Go, contre 128 Go pour l'iPad Pro.L'iPad Air 4 est affiché à partir de 669 €, contre un minimum de 899 € pour l'iPad Pro 11" sur l'Apple Store . Cette différence de 230 € est importante mais attention, l'iPad Pro embarque deux fois plus de stockage que l'iPad Air dans sa configuration la moins chère. Les deux gammes disposent d'un modèle avec 256 Go de stockage : l'iPad Air 4 est à 839 €, contre 1 009 € pour l'iPad Pro 11". Dans ce cas, la différence n'est plus que de 170 €.L'iPad Air 4 et l'iPad Pro 11" de 2020 sont des modèles techniquement très proches l'un de l'autre, avec un design pratiquement identique et des fonctionnalités similaires : connecteur USB-C, compatibilité avec l'Apple Pencil 2, Smart Connector, connectivité sans fil et autonomie identiques... L'iPad Pro 11" est logiquement plus haut de gamme mais un peu plus ancien, ce qui l'empêche de se distinguer en terme de puissance, et l'iPad Pro prend le dessus sur des caractéristiques techniques qui ne sont pas forcément indispensables pour tout le monde — beaucoup d'utilisateurs d'iPad se moquent par exemple éperdument des capteurs photos. L'iPad Air 4 se positionne donc comme une alternative très sérieuse.Question disponibilité, l'iPad Pro 11" de 2020 peut être commandé immédiatement sur l'Apple Store ou auprès d'un revendeur officiel : plusieurs boutiques proposent d'ailleurs des petits rabais et vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres sur notre comparateur de prix . Pour l'iPad Air 4, il faudra en revanche attendre un petit peu : la sortie aura lieu dans le courant du mois d'octobre à une date qui n'a pas encore été précisée par Apple.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, sachez que vous pouvez bénéficier d'une remise de 5% sur l'achat de votre iPad Pro (ou de votre iPad Air 4 lorsqu'il sera disponible) sur l'Apple Store éducation . Jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus, l'opération Back to School organisée par Apple vous permet d'obtenir une paire d'AirPods 2 gratuite (d'une valeur de 179 € ) en bonus pour l'achat d'un iPad Pro ( en savoir plus ).