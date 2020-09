iOS 14.2 en bêta, Shazam dans le centre de contrôle

Pas de repos pour les développeurs d'Apple : à peine la version finale d'iOS 14 déployée pour le grand public, une première version bêta d'iOS 14.2 a été envoyée aux développeurs. Oui, iOS 14.2 : la version intermédiaire numérotée 14.1 sera sans doute consacrée à des petits correctifs sans besoin de faire appel à une version bêta, et on peut penser qu'iOS 14.2 est une version stratégique qui sera destinée à équiper l'iPhone 12 à son lancement.iOS 14.2 apporte une nouveauté intéressante pour les amateurs de musique dans le centre de contrôle : un bouton dédié à Shazam, qui permet de déclencher la reconnaissance de chansons en un clic (et pourquoi pas d'accéder à la chanson en question sur Apple Music ensuite). Il n'est donc plus nécessaire d'ouvrir l'application Shazam ou de demander à Siri de reconnaître la musique en cours de lecture.

Images via MacRumors

Apple a également légèrement revu le widget consacré à la musique, avec de nouveaux contrôles facilitant la prise en charge des appareils AirPlay et l'apparition de suggestions pour lancer des morceaux lorsque aucune musique n'est en cours de lecture.Enfin, une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité à fait son apparition pour les utilisateurs ayant une faible vision. Un outil permet de détecter les personnes autour de soi et d'en estimer la distance.Nous voici donc dans un nouveau cycle de versions bêtas. Si cette nouvelle version est bien celle qui sera installée sur l'iPhone 12 à sa sortie cet automne, il faudra attendre plusieurs semaines et plusieurs mises à jour pour la version d'iOS 14.2 avant que le grand public puisse accéder à la version finale.