Bug d'iOS 14 : Safari et Mail de retour par défaut au démarrage

Avec iOS 14, dont la version finale est sortie un peu plus tôt cette semaine , il est désormais possible de configurer le navigateur ou le client de messagerie par défaut. Au lieu de Safari et Mail d'Apple, vous pouvez par exemple configurer iOS pour qu'un lien s'ouvre par défaut dans Chrome et que vos e-mails soient lancés dans Outlook. Seulement voilà, cette toute première version d'iOS 14 comporte un fâcheux petit bug : ce nouveau réglage n'est pas conservé de manière durable et Safari et Mail redeviennent les apps par défaut si vous redémarrez votre iPhone ou votre iPad.Il s'agit vraisemblablement d'un simple bug de jeunesse d'iOS 14 et pas d'une erreur des développeurs tiers : tous les navigateurs et clients de messagerie sont concernés par ce problème. Une mise à jour mineure d'iOS 14 viendra sans doute rapidement corriger ce défaut.