Apple lance enfin l'Apple Store en ligne en Inde

C'est un moment qu'Apple attendait depuis de nombreuses années : le 23 septembre, l'Apple Store en ligne va ouvrir ses portes en Inde , permettant pour la première fois aux utilisateurs indiens d'accéder aux produits d'Apple sans avoir à passer par un revendeur. Toute l'expérience disponible dans les autres pays du monde sera transposée, avec des spécialistes disponibles pour aider les utilisateurs à distance, de la commande d'un iPhone à la configuration d'un Mac, en anglais et en hindi.Apple s'est longtemps cassée les dents en Inde où ses parts de marché sont très inférieures à ce qu'elle parvient à obtenir en Chine — en fin d'année dernière, l'iPhone ne représentait ainsi que 2% des ventes de smartphones dans le pays. L'Inde présente un niveau de vie moyen qui rend les produits d'Apple inaccessibles à une bonne partie de la population, mais le Sous-Continent comporte plus de 1,3 milliard d'habitants et représente quoi qu'il en soit un phénoménal potentiel pour Apple.Pour gagner le droit de lancer sa boutique en Inde, Apple a commencé à fabriquer certains de ses produits sur place et il est d'ailleurs déjà possible de tomber sur des modèles d'iPhoneen dehors du pays. Apple ne va d'ailleurs pas s'arrêter à l'Apple Store en ligne : la première boutique de briques et de mortier débarquera à Mumbai, agglomération de 18 millions d'habitants, en 2021.